Championnat du monde de snooker - Ronnie O'Sullivan s'offre une sixième couronne de champion du monde

(Belga) Ronnie O'Sullivan a été sacré champion du monde de snooker pour la sixième fois de sa carrière, dimanche au Crucible Theatre de Sheffield, an Angleterre dimanche. L'Anglais disputait à 44 ans sa 7e finale. O'Sullivan a largement dominé son jeune compatriote Kyren Wilson 18 frames à 8.

"The Rocket" avait déjà enlevé le titre en 2001, 2004, 2008, 2012 et 2013. Avec six titres, il fait aussi bien que son compatriote Steve Davis et le Gallois Ray Reardon. L'Écossais Stephen Hendry est le détenteur du record avec sept titres mondiaux. (Belga)