Championnat du monde junior d'athlétisme: les résultats des Belges

Annelies Nijssen s'est qualifiée pour les demi-finales du 800 m des championnats du monde juniors d'athlétisme, jeudi à Nairobi au Kénya. La Limbourgeoise de 18 ans a pris la 2e place de la 2e série en 2:09.44, soit le 8e temps des engagées. Les trois premières de chaque série et les quatre meilleurs temps repêchés décrochent un billet pour les demi-finales qui auront lieu vendredi.

Ilana Hanssens a quant à elle été éliminée en séries du 400 m haies. La Belge de 19 ans a terminé 4e de la 2e série en 59.60, alors que seules les deux premières de chaque série et les deux meilleurs temps repêchés vont en demi-finales. Elle a signé le 11e chrono des séries.

Outre Annelise Nijssen et Ilana Hanssens, trois autres athlètes belges sont présents au Kénya: Jente Hauttekeete et Jef Misplon au décathlon, et Merel Maes à la hauteur.

La Belgique était revenue de Tampere en Finlande en 2018 lors de la dernière édition avec une médaille d'or (Jonathan Sacoor sur 400m) et une médaille de bronze (Eliott Crestan sur 800m).