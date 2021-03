Championnats d'Europe d'athlétisme en salle - Fanny Smets avec un double sentiment: "Sans cette gêne je pouvais faire beaucoup mieux"

(Belga) La perchiste Fanny Smets a terminé septième à l'Euro d'athlétisme en salle de Torun, en Pologne. La championne de Belgique a réussi à franchir 4m35 et 4m45 à son premier essai. Elle a ensuite échoué à 4m55, ce qui lui aurait valu un record de Belgique (actuellement 4m53).

"Je suis frustrée de ne pas avoir franchi 4m55, mais pour être honnête, j'ai une tendinite au fessier depuis six semaines", a expliqué Smets. "Je n'ai plus pu m'entraîner depuis un mois. Depuis le championnat de Belgique, je n'ai plus sauté. Mon approche a été très irrégulière. C'est pourquoi je ne pouvais pas tout lâcher dans mes sauts. Finalement, cette septième place est acceptable. Ces filles qui me devancent ont toutes un record personnel au-dessus de 4m70. Au vu des circonstances, ma performance est acceptable. La frustration est principalement due au fait que je sais que sans cette gêne, j'aurais pu faire beaucoup mieux." Smets, 34 ans, dispute sa dernière saison et prendra sa retraite sportive après les Jeux. "En ce moment, je suis 30e au ranking. J'ai quand même recueilli des points ici. C'est bien, je veux en profiter le plus possible."