Championnats d'Europe d'athlétisme en salle - Plus jeune athlète en lice, Merel Maes ne "s'attendait pas à tout ça"

(Belga) Merel Maes, plus jeune athlète des Championnats d'Europe en salle de Torun, sera la première Belge féminine à entrer en lice vendredi soir dès 19h13 lors du concours à la hauteur.

"Je ne m'attendais évidemment pas à tout ça", a lancé Merel Maes, 16 ans à peine, mercredi en conférence de presse. "Avant la saison, je m'étais dit que disputer les Championnats de Belgique serait bien et j'y suis parvenue. Depuis lors, les choses ne font que s'améliorer et je me sens vraiment très bien à l'entraînement." Maes, qui joue aussi au football, n'a pas fait que participer au dernier National. Elle l'a tout simplement remporté en sautant à 1m91, améliorant de trois centimètres son record de Belgique U18 et la meilleure prestation mondiale de l'année de la catégorie. Merel Maes, qui a débuté la hauteur il y a quatre ans à peine, devra sauter à 1m94 ou figurer dans le top 8 vendredi soir pour disputer la finale prévue dimanche (17h45). "Je veux surtout faire de mon mieux, sans penser à la finale. Le principal objectif est d'acquérir de l'expérience", a ponctué celle qui a été repêchée pour ce rendez-vous continental. De son côté, la perchiste Fanny Smets veut avant tout profiter de sa toute dernière compétition indoor. A 34 ans, la pensionnaire du CABW mettra un terme à sa carrière à la fin de l'année, elle qui vient pourtant de battre son record personnel grâce à une barre effacée à 4m53 au dernier National. "Je suis en super forme. Je viens de battre mon record et cela me met en confiance. Je n'ai pas vraiment d'attentes à part celle de prendre un maximum de plaisir pour cette dernière en salle", a dit Smets. "C'est le bon moment pour arrêter, en pleine ascension. Une carrière de sportif de haut niveau est très difficile à différents niveaux. Il faut savoir passer à autre chose. Ce sera parfait après les Jeux Olympiques", a ponctué la seule perchiste belge en lice samedi lors du concours qui débutera à 18h45. (Belga)