Championnats d'Europe de badminton - Deux finalistes, simple et en double, contraints au forfait après un test Covid positif

(Belga) Le Danois Viktor Axelsen, finaliste en simple, et l'Allemand Mark Lamsfuss, finaliste en double, ont été testés positifs au Covid-19 avant la journée finale de l'Euro de badminton, dimanche, à Kiev. En conséquence, ils ont dû déclarer forfait pour leur finale.

Axelsen, champion en titre, devait affronter son compatriote Anders Antonsen dans la finale du simple messieurs. En annonçant son test positif, sur Twitter, Axelsen a félicité Antonsen pour sa médaille d'or et l'a remercié pour le soutien. Lamsfuss devait lui jouer la finale du double messieurs en compagnie de Marvin Seidel contre les Russes Vladimir Ivanov et Ivan Sozonov. Dans un communiqué, la Fédération européenne de badminton a expliqué que les finales du simple messieurs et du double messieurs étaient annulées, tout comme les cérémonies de podium pour ces deux tournois. "C'est une situation difficile pour toutes les personnes concernées", a déclaré Brian Agerbak, le secrétaire général de Badminton Europe. "Les finales sont un grand jour pour les athlètes et les officiels, mais bien sûr, la sécurité des athlètes et de toutes les personnes impliquées restent la priorité. Nous avons envisagé différents scenarios ce matin, mais après réflexion, nous avons décidé de ne pas priver les athlètes de l'expérience de jouer une finale de Championnat d'Europe", a ajouté le secrétaire général. Les autres finales se sont donc disputées, avec la victoire de l'Espagnole Carolina Marin en simple dames, de la paire bulgare Gabriela Stoeva/Stefani Stoeva en double dames et de la paire russe Rodion Alimov/Alina Davletova en double mixte. (Belga)