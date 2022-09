Championnats de Belgique d'athlétisme de relais - Deux nouveaux records belges féminins sur 4x100 et 4x400 mètres

(Belga) Lors des championnats de Belgique d'athlétisme de relais, dimanche à Kessel-Lo, deux records nationaux ont été battus par des clubs. Les dames de l'AC Lyra se sont emparées du record national sur le 4x100m et le KSV Oudernaarde a fait de même sur le 4x400m féminin.

Hasse Hutsebaut, Elise Mehuys, Lynn Beck et Lien Torfs ont couru le 4x100m en 45.81. Le précédent record national de club était détenu depuis 2001 par le Vilvoorde AC en 45.84 avec Elodie Ouedraogo, Lesley Poelmans, Annelies Leroi et Kim Gevaert. Sur le 4x400m, Margo Van Puyvelde, Margaux Bastil, Laure Bilo et Ilana Hanssens ont couru en 3:42.32. L'ancien record appartenait au KAA Gent depuis 1992 avec Ruth Willems, Anneke Matthys, Karin Hupperts et Melanie Moreels (3:43.15). (Belga)