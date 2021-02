Championnats de Belgique d'athlétisme en salle - Jacques Borlée à propos des Tornados : "J'emmène Doom, Sacoor est indisponible"

(Belga) Jacques Borlée a jusqu'à mardi pour officialiser sa sélection des Belgian Tornados qui disputeront les championnats d'Europe de Torun (5-7 mars). Il a déjà donné des précisions sur ses projets samedi soir à l'issue des championnats de Belgique. Jonathan Sacoor ne sera pas présent en Pologne.

"Jonathan Sacoor s'est qualifié pour la finale des championnats universitaires américains et restera aux États-Unis. Il ne courra pas à l'Euro", a déclaré Jacques Borlée, compte tenu de la quarantaine qui lui serait imposée à son retour aux Etats-Unis où il poursuit ses études à l'université du Tennessee. Cinq places, dont un coureur de réserve, sont à prendre. Alexander Doom, qui est devenu champion de Belgique samedi, après son titre en 2017, et qui est le meilleur performeur belge de la saison, semble n'avoir aucun souci à se faire. "Alexander a fait une très forte impression. Je l'emmènerai aux championnats d'Europe". Le vice-champion samedi, Cristian Iguacel, semble être hors jeu. Jacques Borlée a indiqué qu'il préférait ses fils Kevin, Jonathan et Dylan, et Julien Watrin, un autre habitué des Belgian Tornados. Kevin et Jonathan, tout comme Watrin, n'ont pas participé à la saison hivernale jusqu'ici. Dylan Borlée n'a terminé que 4e du National. "Je dois penser aux Jeux Olympiques et il est important que mes fils et Julien puissent voir où ils en sont", a-t-il expliqué. Le choix n'est pas encore définitif. Jacques Borlée doit encore convaincre le comité de sélection belge de son intention. L'entraîneur national a été clair sur les ambitions des Tornados à Torun : "On y va pour une médaille, pas pour faire l'idiot. Samedi prochain, nous organiserons un test pour décider qui sera dans le quatuor de départ et qui sera la réserve", a conclu Jacques Borlée.