Championnats de Belgique d'athlétisme en salle - Le demi-fond sourit : Eykens, Vanderelst, Heymans et Somers dans les critères de l'Euro

La fin des championnats de Belgique d'athlétisme en salle samedi à Louvain-la-Neuve s'est révélée assez spectaculaire avec quatre limites en vue des championnats d'Europe. Renée Eykens et Elise Vanderelst se sont qualifiées pour Torun dans le 800m, John Heymans et Michael Somers sont passés sous le temps requis dans le 3.000 mètres.

Eykens s'est imposée dans le 800 m en 2:02.24, Vanderelst a pris la 2e place en 2:02.50. Le minima en vue du voyage en Pologne était fixé à 2:03.22. "Ce n'est pas encore tout à fait au point", a déclaré Eykens après coup. Lors des précédents championnats d'Europe en salle à Glasgow en 2019, elle était encore quatrième. "J'ai eu des hauts et des bas cet hiver, notamment après mes premières moins bonnes courses, mais je m'en suis sorti et j'ai saisi ma dernière chance. Je ne m'y attendais plus vraiment, mais c'était peut-être la clé. Quand on attend peu, les choses viennent souvent naturellement. Le temps que je réalise ici est vraiment un grand coup de pouce. J'ai même failli plonger sous mon record personnel". Ce record personnel est de 2:02.15 depuis 2019. Sur le 3000 m, John Heymans a gagné en 7:51.71, sous la limite de 7:53.18. Somers est également passé sous le chrono demandé avec 7:52.67, mais il n'est que le quatrième Belge avec également Isaac Kimeli et Robin Hendrix devant lui. Somers ne pourra pas courir le 3000 m en Pologne, mais il est qualifié pour le 1500 mètres.