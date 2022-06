Championnats de Belgique d'athlétisme - Nafi Thiam enthousiaste après sa victoire en longueur: "Je suis super satisfaite"

(Belga) Nafi Thiam a fait forte impression samedi aux championnats de Belgique d'athlétisme de Gentbrugge en franchissant 6m63 au saut en longueur, sous la pluie. Très heureuse, elle s'est exprimée après sa performance.

"C'est dommage quand il se met à pleuvoir pendant l'échauffement, mais je n'avais pas peur", a déclaré Thiam. "Il ne faut pas, parce qu'alors vous sautez crispé et vous ne faites qu'augmenter le risque de blessure. En dehors de la pluie, nous étions aussi très en retard sur le programme, mais malgré tout, j'ai réussi à obtenir un très bon résultat", a déclaré la double championne olympique. "Je suis super satisfaite. Après tous les problèmes que j'ai eus cette saison, c'est incroyablement satisfaisant. Je n'aurais pas pu espérer mieux. Après avoir longtemps douté de ma capacité à participer aux championnats du monde, je peux maintenant vraiment profiter de la compétition sans douleur. C'est une chose, mais maintenant je semble aussi être en bonne forme, et c'est le plus important." Dimanche, Thiam tentera de démontrer une fois de plus sa forme sur le 100 mètres haies. "J'aurais préféré courir les haies d'abord, parce que le saut en longueur me gêne toujours", dit-elle. "Mais je suis tellement satisfaite de ma performance aujourd'hui, que même avec une mauvaise performance dans les haies, j'aurai un sentiment positif pour ce week-end." (Belga)