Championnats de Belgique d'athlétisme - Philip Milanov, sacré mais pas étincelant, devrait être présent à Eugene

(Belga) Philip Milanov a remporté vendredi à Gentbrugge un 12e titre de champion de Belgique au lancer du disque. Le Brugeois, avec un lancer à 61m72, n'a pas spécialement impressionné mais son ticket pour les Mondiaux ne devrait pas lui échapper.

La meilleure performance cette saison de Milanov est de 64m48, loin de la limite pour Eugene (15-24 juillet) et encore plus loin de son record de Belgique (67m26). Toutefois, l'athlète de 30 ans est bien positionné au classement de World Athletics. Il pointe au 28e rang alors que le top 32 ira dans l'Oregon et il gagnera des points supplémentaires grâce à ce titre national. "Cela devrait en principe suffire pour les Mondiaux", estime le principal intéressé. "J'ai étudié la concurrence et je ne vois pas qui pourrait me dépasser." C'est donc avec relativisme que Milanov a évoqué sa modeste performance de vendredi soir au stade Wouter Weylandt. "Je sais d'où provient ce mauvais résultat. Je ne suis tout simplement pas assez frais. J'ai commencé à travailler à temps plein comme graphiste en septembre. Passer toute la journée devant un écran n'est pas idéal pour un athlète de haut niveau. Si je veux faire quelque chose aux Mondiaux, je vais devoir lancer au moins à 65 mètres. Cela pourrait survenir si j'arrive un peu plus reposé", a assuré Milanov. (Belga)