Championnats de Belgique d'athlétisme U20 et U23 - Les Belgian Cheetahs Helena Ponette et Nina Hespel en forme avant les Mondiaux

(Belga) Helena Ponette et Nina Hespel, qui feront partie des Belgian Cheetahs aux championnats du monde d'athlétisme en salle à Belgrade la semaine prochaine, se sont bien préparées lors des championnats de Belgique d'athlétisme juniors (U20) et espoirs (U23) ce samedi. Sur 400 mètres, les deux athlètes ont bouclé respectivement leur tour de piste en 53.65 et 53.80.

Le titre national U23 est revenu à Ponette, qui a amélioré son record personnel de 81 centièmes. De son côté, Hestel s'est approchée à 43 centièmes de son meilleur temps. Chez les messieurs, Thomas Carmoy, également en lice à Belgrade, a remporté le saut en hauteur en effaçant une barre à 2m20, soit huit centimètres de moins que son record personnel. Chez les U20, au lancer du poids, Andreas De Lathouwer a amélioré son record de Belgique en lançant à 18m66. Sur le 60 mètres, avec un temps de 7.41, Alexandra Mortant a échoué à sept centièmes du record de Belgique de Kim Gevaert. (Belga)