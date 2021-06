Championnats de Belgique d - Michael Obasuyi qualifié directement pour les JO de Tokyo, Alexander Doom roi du 400 m

(Belga) Si sa victoire Michael Obasuyi dimanche en finale du 110 mètres haies des championnats de Belgique ne constituait pas une surprise, en revanche sa qualification directe pour les Jeux Olympiques de Tokyo grâce à son nouveau record personnel amélioré de 22/100e (13.32) l'était davantage. Les sélectionnés olympiques ont généralement confirmé leur forme lors des joutes nationales si ce n'est Nafi Thiam, 4e seulement au saut en hauteur (avec 1m84). La championne olympique de l'heptathlon a quitté ce "National" quelque peu déçue mais pas inquiète.

Michael Obasuyi, 21 ans, a réalisé exactement le temps requis pour être certain d'être présent cet été à Tokyo. Avec ses 13.32, l'Ostendais a battu le record national U23 de Sven Pieters (13.36, en 1996) et il est devenu le 2e meilleur belge absolu "toutes catégories" derrière Jonathan Nsenga (13.25, en 1998), l'actuel responsable du haut niveau à la Ligue francophone. Chez les dames, la finale du 100 m haies a été dominée par Anne Zagré (12.94) devant Eline Berings (13.26). La championne olympique de l'heptathlon Nafissatou Thiam, qui tentera de remporter un second titre olympique à Tokyo, a commencé sa journée avec le concours de poids qu'elle a jugé satisfaisant, où elle s'est classée 2e avec un jet à 14m99 (rec. per. 15m41) après une série de six lancers : 14m19, 1 4m07, 14m47, 14m81, 14m97, 14m99. À la hauteur, Thomas Carmoy a commencé son concours à 2m09. Le 2e meilleur sauteur en hauteur belge de tous les temps (2m27), qui disputera le championnat d'Europe U23 à Tallinn, s'est imposé avec un saut à 2m23 (1er essai) après avoir tenté sans succès 2m25. Dans le même concours, Giebe Algoet (HCO) a réussi le minimum pour l'Euro juniors de Tallinn (16-18/07, min. 2m13) et s'est classé 2e du concours (2m15). Chez les dames, le titre est revenu à Zita Goossens (DEIN) avec un saut à 1m90; Nafissatou Thiam qest sortie déçue de l'aventure qu'elle a terminée à la 4e place (1m84) après trois essais nuls à 1m88. Les titres à la perche sont revenus à Robin Bodart (BBS) chez les hommes (5m22) et à Fanny Smets (CABW) chez les dames (4m40). Dans le 400 mètres haies, on a enregistré la victoire en surclassement de Hanne Claes (57.28), qui évoluera sur la distance à Tokyo. Chez les hommes, les lauriers sont revenus à Tuur Bras (50.60). Alexander Doom, meilleur temps des séries samedi, a confirmé son statut dimanche en décrochant le titre national assorti d'un nouveau record personnel (45.35) et du meilleur chrono belge de l''année. Il a devancé le tenant du titre Jonathan Sacoor (46.06) et Dylan Borlée (46.08). Chez les féminines, Naomie Van Den Broeck a créé la surprise (53.72) et devançant Camille Laus (53.41). Rani Rosius (11.39) et Kobe Vleminckx (10.65) se sont imposés sur 100 mètres. Rosius s'est inclinée sur 200 mètres derrière Imke Vervaet (23.30) alors que Robin Vanderbemden (SER) s'imposait chez les hommes (21.08). Les 800 mètres ont été très disputés: chez les dames, où Renée Eykens a dû abandonner après une lourde chute au début de la dernière ligne droite, le titre est revenu à Camille Muls (2:05.85). Chez les hommes, Eliott Crestan est resté maître de son sujet dans la course à la médaille d'or nationale qu'il a décrochée en 1:48.45 devant Aurèle Vandeputte. Ismael Debjani, qui courra le 1500 m aux JO, a fini 5e . Elise Vanderelst, qualifiée pour les JO de Tokyo sur 1.500 mètres, s'est facilement imposée sur la distance en 4:15.09 alors que la course des hommes était remportée par Peter Callahan en 3:40.51. Soufiane Bouchikhi (RFCL) a quant à lui été le plus rapide dans le 5.000 mètres (13:33.98). (Belga)