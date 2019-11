Championnats de Belgique de natation en petit bassin - Minimum pour Glasgow pour Florine Gaspard, Louis Croenen et Lander Hendrickx

(Belga) Avec un chrono de 1:06.14 en séries du 100m brasse, amélioré encore en finale (1:05.97), Florine Gaspard (CNB) a réussi le temps limite (1:06.17) pour l'Euro de natation en petit bassin de Glasgow en Ecosse, samedi lors de la première journée des championnats de Belgique (bassin de 25 m) à Sint-Amandsberg (Gand). Louis Croenen a fait de même en remportant son 200m papillon en 1:53.83 (limite: 1:55.04). Même constat pour Lander Hendrickx sur 400m libre en 3:43.33 (minimum: 3:43.42).

Samedi lors de la première des deux journées au programme, Pieter Timmers a remporté la finale du 100m libre en 47.43, encore sous le temps limite pour Glasgow (47.50). Alexandre Marcourt s'est adjugé le 100m dos en 53.06 et le 50m dos en 53.06; Emmanuel Vanluchen le 100m 4 nages en 54.19. Louis Croenen a aussi remporté le 50m papillon en 23.41. Chez les dames, Valentine Dumont a gagné le 50m libre en 25.13 et le 200m libre en 1:56.39; Kimberly Buys le 100m papillon en 58.54. Fanny Lecluyse a gagné le 200m 4 nages en 2:12.01. Jade Smits a trusté les titres sur 50m dos (28.21) et 200m dos (2:10.36). Florine Gaspard, Louis Croenen et Lander Hendrickx rejoignent sur la liste pour le rendez-vous en Ecosse du 4 au 8 décembre Pieter Timmers (50m libre/100m libre), Valentine Dumont (200m libre), Kimberly Buys (100m papillon) et Fleur Vermeiren (100m/200m brasse). Fanny Lecluyse avait elle aussi réussi un temps limite, mais n'honorera pas son rendez-vous donnant la priorité au stage du COIB qui se déroule au même moment à Belen en Turquie. D'autres nageurs pourraient en décider de même. La sélection belge pour Glasgow sera officialisée mardi soir. (Belga)