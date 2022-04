Championnats de Belgique de natation - Les favoris au rendez-vous lors de la première journée

(Belga) Louis Croenen (100m papillon), Valentine Dumont (200m libre) et Florine Gaspard (50m brasse) ont tenu leur rang lors de la première journée des championnats de Belgique de natation (50m), vendredi, au Wezenberg d'Anvers.

Louis Croenen (SHARK) a remporté le 100m papillon en 53.14. Valentine Dumont (NOC) a dominé le 200m libre en 1:59.00. Florine Gaspard (50m brasse) s'est imposée sur 50m brasse en 31.06, confirmant son temps de qualifications pour les Mondiaux de Budapest (31.22) que lui assurait déjà son record de Belgique (30.56). Côté féminin, victoire aussi pour Roos Vanotterdijk (DMB) sur 100m papillon en 1:00.34, pour Jade Smits (BRABO) sur 200m dos en 2:17.31, pour Fleur Verdonck (ZGEEL) sur 400m quatre nages en 4:57.80 et pour Lucie Hanquet (CNA) sur 800m libre en 8:50.73. Chez les messieurs, Lucas Henveaux (LGN) a gagné le 200m libre en 1:48.30, Maarten Heuninck (FIRST) a été titré sur 50m brasse (29.17), Stan Franckx (TRUST) s'est adjugé le 200m dos en 2:04.38, Xander Hebb (ROSC) le 400m quatre nages en 4:33.21 et Alexis Vandevelde (SNV) le 1.500m en 15:40.64. Le BRABO (Jade Smits, Fleur Vermeiren, Marie Maerevoet et Lana Ravelingien) a gagné le 4x100m libre féminin en 3:51.62. Le 4x100m libre masculin est revenu au FIRST (Maarten Heuninck, Pieter Wielandt, Sander Talloen et Sébastien De Meulemeester) en 3:25.92. (Belga)