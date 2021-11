Championnats de Belgique en petit bassin - Deux titres en relais et deux podiums pour la dernière compétition de Buys

(Belga) Kimberly Buys, 32 ans, a terminé sa carrière de nageuse par deux titres en relais et deux podiums en individuel dimanche, lors de la deuxième et dernière journée des championnats de Belgique de natation en petit bassin.

Dans les épreuves individuelles, Buys a fini sur deux troisièmes places, sur 100m libre (56.04) et 50m papillon (27.12), renonçant à s'aligner en finale du 100m quatre nages malgré le quatrième temps des séries (1:04.50). En relais, avec ses partenaires du BRABO, elle a gagné le 4x50m libre mixte (1:36.49) et le 4x50m quatre nages féminin (1:51.37), la toute dernière course de sa carrière. Samedi, Buys avait gagné le relais 4x50m libre féminin et s'était classée 5e du 50m dos (28.91) et 6e du 50m libre (26.08). Buys a été mise à l'honneur par l'organisation après cette dernière course. "Je suis très heureuse de comment cela s'est passé", a déclaré la nageuse du BRABO. "Il y avait beaucoup de monde pour me soutenir. Famille, amis, supporters, encadrement, entraîneurs et anciens entraîneurs... Je suis heureuse d'avoir fini devant autant de monde", a ajouté Buys, qui a remercié celui qui a été son entraîneur pendant 16 ans, Ronald Gaastra. Buys a décroché la médaille de bronze sur 50m papillon à l'Euro en grand bassin de Glasgow en 2018 ainsi que l'argent sur 200m quatre nages à l'Euro en petit bassin d'Eindhoven en 2010 et sur 100m papillon à l'Euro en petit bassin de Chartres en 2012. Elle a participé aux Jeux Olympiques de Londres en 2012 et de Rio en 2016. Encore aujourd'hui, quatre records de Belgique en grand bassin (100m et 200m dos, 50m et 100m papillon) et sept en petit bassin (50m libre, 100m et 200m dos, 50m et 100m papillon et 100m et 200m quatre nages) lui appartiennent. (Belga)