Championnats de Belgique en petit bassin - Lucas Henveaux fleurte avec le record de Belgique du 400 m libre en finale à Louvain

(Belga) La première journée des championnats de Belgique de natation en petit bassin, samedi à Louvain, n'a pas offert de record national ni de temps qualificatif pour les Mondiaux de Melbourne (13-18 décembre). Le Liégeois Lucas Henveaux (LgN) s'est toutefois approché à 23/100e du record national du 400 m libre en signant son record personnel (3:43.22 contre 3:44.30 le 15 octobre à Aix-la-Chapelle). Lander Hendrickx, 2e samedi en 3:48.03, a établi l'actuel record de Belgique en 3:42.99 le 12 décembre 2014 à Edimbourg (Écosse).

Les autres titres masculins sont revenus à Thomas Thijs (ZGeel) sur 100 m libre (49.29), Charles Grondel (Trust) sur 50 m brasse (27.72) et 200 m brasse (2:14.20), Sebastian Lunak (CNSW) sur 400 m 4 nages (4:18.50) et 200 m papillon (1:56.79), Stan Franckx (Trust) sur 100 m dos (55.16), Lucas Gervais (CNBA) sur 50 m papillon (24.52) et Sander Talloen (First) sur 100 m 4 nages. Chez les dames, Roos Vanotterdijk (DMB) s'est offert la couronne sur 200 m libre (1:56.00) et le 100 m papillon (58.10), Florine Gaspard (CNB) sur 100 m brasse. Elle a réalisé son 2e chrono en carrière (1:05.46) à un centième de son record établi à Chartres le 4 novembre. Fleur Verdonck (ZN) a été sacrée sur 50 m dos (28.52), Ambre Franquinet (LgN) sur 200 m 4 nages (2:14.07), Lana Revelingien (Brabo) sur 50 m libre (26.04) et 800 m libre (8:53.63) et Fleur Verdonck (ZN) sur 200 m dos en 2:13.99. (Belga)