Championnats du monde d'athlétisme en salle - Anne Zagré, éliminée sur 60 m haies: "Moins bien qu'en séries, donc je suis un peu déçue"

(Belga) Anne Zagré a bouclé ses premiers Mondiaux indoor d'athlétisme, samedi en début de soirée à Belgrade, par une 5e place dans sa demi-finale du 60 m haies en 8.08 secondes. Insuffisant pour espérer entrer en finale. La Bahaméenne Devyne Charlton (7.81) et la Jamaïcaine Britany Anderson (7.85) ont décroché les deux places directement qualificatives dans sa course. Avec son chrono, elle se classe 14e au classement final. Elle avait pris la 12e place à l'Euro en salle de Torun en 2021.

Dans les trois demi-finales, il s'agissait non plus de finir dans le top 3 (avec 6 repêchées au temps) mais bien de franchir la ligne au pire en deuxième position. Les deux autres demi-finalistes les plus rapides pouvaient les accompagner sur le coup de 21h08 dans la chasse à la médaille d'or. Anne Zagré avait signé son meilleur temps de la saison (8.04) le matin. "Je fais moins bien qu'en séries, donc je suis un peu déçue. A l'échauffement j'avais de meilleures sensations que le matin. Pendant la course, c'est difficile à dire. C'est une course normale. Je n'ai pas fait de grosses erreurs. Le temps de réaction (0.133) c'est bien. Après, à côté de moi, cela cavale. C'est allé très vite. Je ne sais pas si c'est ça. Au final, ce n'est pas mauvais dans la mesure où l'indoor n'est pas un objectif. Mais c'est un championnat du monde. On veut faire mieux qu'en séries." Anne Zagré va un peu se reposer avant de partir trois semaines en stage à Belek, en Turquie, pour y préparer la saison estivale. Deux rendez-vous majeurs l'attendent : Eugene (Mondiaux) et Munich (Euro). "Dans ma discipline (100 m haies), on peut facilement faire les deux, donc les deux sont importants." (Belga)