Championnats du monde d'athlétisme en salle - Ivana Vuleta domine la longueur et décroche l'or à domicile

(Belga) La Serbe Ivana Vuleta, née Spanovic, a remporté l'or à la longueur aux championnats du monde d'athlétisme en salle. Dimanche à Belgrade, devant un public chauffé à blanc pour la soutenir, l'athlète de 31 ans s'est imposée avec un saut mesuré à 7m06, la meilleure performance de l'année.

Elle a devancé la Nigériane Ese Brume (6m85) et la Britannique Lorraine Ugen (6m82) pour conserver son titre mondial indoor après celui acquis en 2018 à Birmingham. Elle a aussi remporté une médaille d'argent à Portland (2016) et une de bronze à Sopot (2014) aux Mondiaux en salle. Vuleta vient gonfler un impressionnant palmarès, elle qui a également été championne d'Europe en plein air (2016) et triple championne d'Europe en salle (2015, 2017 et 2019). La Serbe compte deux médailles de bronze aux Mondiaux en plein air (2013, 2015) et une aux Jeux Olympiques de Rio (2016). (Belga)