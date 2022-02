Championnats du monde d'athlétisme en salle - Les Belgian Cheetahs seront au départ des Mondiaux en salle de Belgrade comme les Tornados

(Belga) Les Belgian Cheetahs, le relais national féminin du 4x400 m, participeront aux championnats du monde d'athlétisme en salle qui se dérouelront du 18 au 20 mars à Belgrade, en Serbie. Carole Bam, la coach des Cheetahs, a confirmé cette nouvelle à Belga.

Les équipe invitées à disputer les 4x400 m aux Mondiaux indoor le sont sur base des résultats en plein air en 2021 et non sur ceux en salle en 2022. Septèmes des JO de Tokyo l'été dernier, les Belges sont directement qualifiées et honoreront cette sélection. On se souviendra que les Cheetahs n'avaient pas été sélectionnées pour l'Euro en salle de Torun en 2021(3-5 mars) ayant été devancées par les Pays-Bas, l'Allemagne et l'Italie dans les performances en salle du début de l'année dernière. Les deux Cheetahs qui s'entraînent également à titre individuel avec Carole Bam, Cynthia Bolingo et Hanne Claes, espèrent toutes deux être sélectionnées pour le relais en mars. Elles vont bientôt entamer leur saison. Bolingo débute samedi à Dortmund, en Allemagne, après avoir dû reporter son début de saison de plusieurs semaines en raison de problèmes de tendon d'Achille. Claes espère courir le 300 mètres jeudi prochain à Liévin, mais attend toujours la confirmation de sa participation au meeting français. (Belga)