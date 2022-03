Championnats du monde d'athlétisme en salle - Les médailles belges aux Mondiaux indoor

(Belga) La Belgique a remporté une neuvième médaille aux championnats du monde d'athlétisme en salle vendredi à l'occasion de la 18e édition qui se tient à Belgrade. Les Belgian Tornados ont remporté l'or en s'adjugeant le relais 4x400 mètres masculin.

Les neuf médailles belges aux Mondiaux indoor: 2001 - Lisbonne - Mohammed Mourhit - argent sur 3000 m (7:38.94) 2004 - Budapest - Kim Gevaert - argent sur 60 m (7.12) 2006 - Moscou - Kim Gevaert - bronze sur 60 m (7.11) 2008 - Valence - Tia Hellebaut - or au pentathlon (4.867 points) 2010 - Doha - Cédric Van Branteghem, Kevin Borlée, Antoine Gillet, Jonathan Borlée - argent au relais 4x400 m (3:06.94) 2014 - Sopot - Thomas Van der Plaetsen - bronze en heptathlon (6.259 points) 2018 - Birmingham - Dylan Borlée, Jonathan Borlée, Jonathan Sacoor, Kevin Borlée - bronze au relais 4x400 m (3:02.51) 2022 - Belgrade - Noor Vidts - or au pentathlon (4.929 points) 2022 - Belgrade - Julien Watrin, Alexandre Doom, Jonathan Sacoor, Kevin Borlée - or au relais 4x400 m (3:06.52) (Belga)