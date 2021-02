Championnats du monde de ski alpin - Armand Marchant, 10e du slalom: "Une top journée qui fait du bien"

(Belga) Armand Marchant a pris la 10e place du slalom messieurs des championnats du monde de ski alpin, dimanche à Cortina d'Ampezzo, en Italie. Le skieur belge, 12e de la 1re manche, a fini 8e de la seconde, terminant avec un temps cumulé de 1:48.22.

"Ces championnats du monde étaient un de mes grands objectifs", a déclaré Armand Marchant dimanche lors d'une visioconférence de presse. "On peut dire que le contrat est pleinement rempli, avec mon deuxième meilleur résultat en carrière. C'était vraiment une top journée qui fait du bien. Tous les feux étaient au vert avant ce slalom. Physiquement, ça allait bien, j'avais fait des super sessions d'entraînements. Le matériel était vraiment au point. J'ai saisi ma chance sans vouloir créer quelque chose. J'ai juste fait ce que j'avais fait à l'entraînement ces derniers temps et c'était vraiment une top journée". S'il est satisfait de cette 10e place aux Mondiaux, Armand Marchant visait plus haut que ce top 10. "C'est une très bonne journée mais j'étais parti pour aller chercher plus que cette 10e place". Le Thimistérien est aussi satisfait d'avoir répondu présent le jour J. "C'était important d'être prêt pour le jour J et je pense l'avoir été. Les courses de championnats du monde sont des courses d'un jour, qui seront un peu dans le même schéma que les Jeux Olympiques. Cela prouve que je suis bien en forme pour la suite et que je suis prêt aussi pour ces JO". Spécialiste de la discipline, Armand Marchant avait débuté ses Mondiaux par une erreur lors du Super-G avant de terminer 15e du combiné alpin et 15e du parallèle par équipes. Ce sont les deuxièmes Mondiaux pour Armand Marchant après une 41e place du slalom géant à Beaver Creek en 2015. Le protégé du Français Raphaël Burtin a subi pas moins de sept opérations après une terrible chute à Adelboden en janvier 2017 et a mis de longs mois avant de revenir. En 2020, Marchant a terminé 5e du slalom de Zagreb, son meilleur résultat en Coupe du monde. (Belga)