Championnats européens - Ben Broeders veut faire mieux qu'aux Mondiaux

(Belga) Onzième des Mondiaux il y a trois semaines à Eugene, Ben Broeders disputera jeudi les qualifications du concours de saut à la perche des championnats d'Europe de Munich avec l'ambition de faire mieux que dans l'Oregon.

L'après-Mondiaux a été compliqué pour le détenteur du record de Belgique (5m85) . "J'étais épuisé", a déclaré Ben Broeders. "Les Mondiaux ont été exigeants, tant mentalement que physiquement. Après, j'ai pris une semaine de congé et je suis allé à un mariage. C'était relaxant. Le meeting de Louvain, chez moi, la semaine dernière, m'a redonné de l'énergie. Je me sens OK mais on ne sera que ce weekend ce qu'il reste dans le réservoir. J'ai sciemment opté pour un programme limité à ce moment de la saison pour garder de l'énergie pour l'Euro". Ben Broeders tient à mettre les choses au point à Munich. "Je surtout prendre une revanche sur mon resenti après Eugene. Vous ne m'entedrez pas dire que je vise le podium à Munich. Je veux surtout avoir de meilleures sensations qu'aux Mondiaux, être plus dans la compétitoon et prendre plus de plaisir. Quand on s'amuse, c'est plus facile de faire des résultats". (Belga)