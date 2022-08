Championnats européens - Cynthia Bolingo 7e en finale du 400 mètres, le titre pour Femke Bol

(Belga) A peine remise d'une grave blessure au genou, Cynthia Bolingo a signé un résultat probant en terminant septième de la finale du 400 mètres de l'Euro d'athlétisme, mercredi soir à Munich. La Belge de 29 ans a signé le chrono de 50.94 alors que la Néerlandaise Femke Bol, spécialiste du 400 mètres haies, s'est imposée en 49.44, le meilleur temps européen de l'année.

Bol, 22 ans et 2e du 400m haies aux derniers Mondiaux d'Eugene, a devancé les Polonaises Natalia Kaczmarek (49.94) et Anna Kielbasinska (50.29). Vice-championne du 400m lors de l'Euro en salle de Glasgow en 2019, Bolingo a bien démarré sa course, pointant en 3e position après 100 mètres. La Bruxelloise, détentrice du record de Belgique (50.29), a ensuite rétrogradé jusqu'en 7e place. Avec cette place de finaliste européenne, Bolingo a signé une performance majuscule après avoir été opérée du genou à la suite d'une grave blessure au genou droit survenue aux championnats de Belgique indoor le 26 février. Ce mercredi soir à Munich, elle ne disputait que son 4e tour de piste de la saison. (Belga)