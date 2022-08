Championnats européens - Dylan Borlée d'abord frustré puis satisfait de sa 5e place du 400 mètres

(Belga) Dylan Borlée a ponctué la finale du 400 mètres de l'Euro d'athlétisme à la 5e place, mercredi à Munich. Bien que déçu dans un premier temps, le cadet de la famille Borlée a dit qu'il "pouvait être satisfait" par son résultat.

"A l'arrivée, j'ai un moment été deçu de ne pas avoir pu m'approcher du top 3 dans la dernière ligne droite. J'ai le sentiment que j'aurais pu aller un peu plus vite mais ce sont les détails qui font la différence", a lancé Dylan Borlée, 5e dans un temps de 45.39. Après un petit temps de réflexion, le membre du relais belge du 4x400 mètres a estimé qu'il pouvait malgré tout être satisfait par son résultat. "Je dois l'être. Je suis cinquième européen avec le 2e temps de ma carrière, ce n'est certainement pas mauvais. Je dois pouvoir penser à ce que je suis parvenu à accomplir et l'apprécier. Je dois me féliciter et être fier de moi. Après les Jeux de Tokyo, j'ai énormément douté et l'envie n'était plus présente. Ce mercredi, je me suis senti très fort et cela me rend heureux." Cette performance, pour sa première finale individuelle dans un grand championnat en plein air, permet à Dylan Borlée de se faire un prénom aux côtés de ses illustres frères Kevin et Jonathan. "J'ai énormément de chance d'avoir mes frères comme exemples, j'apprends d'eux tous les jours. Mais trouver ma propre voie à leur côté a aussi été difficile. Cette année, je me suis trouvé. A Eugene, je me suis dit avant les demi-finales : + tu fais partie du top mondial, crois en toi+" (Belga)