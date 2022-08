Championnats européens - Eliott Crestan 8e en finale du 800 m

(Belga) Eliott Crestan a pris la 8e place en finale du 800 m des championnats d'Europe d'athlétisme, dimanche soir à Munich. Il a signé son meilleur chrono de l'année en 1:45.68. La victoire est revenue à l'Espagnol Mariano Garcia, champion du monde en salle, en 1:44.85 devant le Britannique Jake Wightman (1:44.91) et l'Irlandais Mark English (1:45.19). Le trio avait terminé dans cet ordre la 2e demi-finale vendredi dans laquelle Crestan s'était classé 5e.

Crestan, 6e après 400 m et 5e après 500 m a effectué un gros effort dans la ligne droite opposée pour se retrouver 2e à 200 mètres de l'arrivée. Mais il n'a pu résister dans la ligne droite finale. Le Lesvois de 23 ans avait réussi le second chrono repêché (1:47.13) vendredi en demi-finales. Médaillé de bronze aux Mondiaux juniors 2018, et vice-champion d'Europe Espoirs l'an dernier, le triple champion de Belgique a connu un début de saison difficile à la suite d'une fracture de fatigue du sacrum. Il n'est revenu à la compétition que fin juin et a été éliminé en séries des Mondiaux d'Eugene le 21 juillet. Son record se situe à 1:44.84 (depuis le 1er août 2021 aux JO de Tokyo) et son meilleur chrono de l'année était de 1:46.11. Le meilleur résultat belge dans un 800 m à l'Euro est la médaille d'argent de Lucien De Muynck en 1954 à Berne. (Belga)