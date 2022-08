Championnats européens - Kobe Vleminckx échoue en demi-finales du 100 mètres: "Mon bon départ m'a surpris"

(Belga) Kobe Vleminckx a échoué en demi-finale du 100 mètres aux championnats d'Europe d'athlétisme à Munich, mardi. Il a fini 19e en 10.34. "Mon bon départ m'a surpris", a-t-il déclaré après coup.

Vleminckx n'était pas vraiment satisfait. "Je m'attendais à beaucoup plus", a-t-il indiqué. "Mon ambition était de courir sous les 10.20 ici. Mon départ était bon, mais cela m'a un peu surpris. Mon corps n'est pas habitué à un départ aussi rapide. Donc, ce que je n'ai pas réussi à faire pendant toute la saison, ça s'est bien passé. Mais ma deuxième partie de course, qui était bonne toute la saison, je ne l'ai pas bien exécutée. L'important est de tout combiner, et quelque chose de vraiment beau en sortira. J'ai juste besoin d'un peu de temps pour tout perfectionner." En jetant un regard en arrière sur la saison, Vleminckx est cependant satisfait. "Ma saison a été bonne", dit-il. "Ma moyenne est inférieure à 10,30. J'ai clairement fait un pas en avant et je suis heureux de ne plus être bloqué à 10.40, mais le sommet n'est pas atteint. C'est purement parce que je n'ai jamais eu une course idéale. Si je peux continuer comme ça, je pourrai rivaliser avec le top européen dans les années à venir." Vendredi, Vleminckx sera à nouveau en action dans la série des 4x100 mètres. "L'équipe a été stimulée en voyant que je suis en bonne forme, et le reste de l'équipe est également bon. Nous allons prendre des risques dans les séries. C'est notre chance d'accéder à la finale", a-t-il conclu. (Belga)