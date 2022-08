Championnats européens - L'Allemande Gina Lückenkemper championne d'Europe du 100 m pour 5 millièmes

(Belga) L'Allemande Gina Lückenkemper a été sacrée championne d'Europe du 100 m mardi aux championnats d'Europe d'athlétisme de Munich.

Mal partie devant son public, Lückenkemper, 25 ans, a réalisé une excellente deuxième partie de course et s'est jetée sur la ligne d'arrivée pour terminer devant la Suissesse Mukinga Kambundji (10.99), 2e pour 5/1000, et la Britannique Daryll Neita (11.00). La quadruple championne d'Europe Dina Asher Smith, candidate déclarée au titre, a coupé son effort avant la ligne, terminant 8e (16.03). Delphine Nkansa et Rani Rosius avaient été éliminées en demi-finales avec respectivement le 11e (11.39) et le 19e (11.53) temps des engagées. (Belga)