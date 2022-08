Championnats européens - Lâché par ses jambes à la fin du 5000 m, Isaac Kimeli reste ambitieux pour le 10.000 m

(Belga) Venu pour une médaille, Isaac Kimeli a terminé 11e du 5000 m de l'Euro d'athlétisme mardi soir à Munich.

Tout se passait nien pour le Hallois, qui était 4e à l'entame du dernier tour, avant de craquer. "Les sensations étaient bonnes jusqu'au dernier tour. J'ai longtemps été dans les pas d' Ingebrigtsen. Jusqu'à 600 m de l'arrivée, je croyais à une médaille, mais les trois premiers ont été anormalement rapides. Ils étaient tout simplement trop forts. On aurait dit un 1500 m. Mes jambes m'ont lâché dans les 300 dernières mètres. C'est dommage. Ce sont vraiment mes jambnes qui m'ont lâché. Ce n'est pas que je me sois laissé aller mentalement ou que je me sois épargné pour le 10.000 m". Kimeli disputera le 10.000 m dimanche. "Maintenant, je dois surtout bien récupérer. J'aurai plus de chances dans le 10.000 m. Jakob Ingebrigtsen ne sera pas là, d'autres grands noms qui ont tout misé sur le 5000 m non plus. Je devrai me battre pour une médaille". Michael Somers a lui pris la 23e et avant-dernière place du 5000 m. "C'est désastreux", dit-il. "Il y avait un scénario où je pouvais être confronté à mes points faibles et c'est ce qui est arrivé. Le premier kilomètre était lent et le deuxième tr!s rapide. Je ne suis pas doué pour une accélération brutale comme ça. La chaleur a encore rendu les choses plus difficiles. J'espère avoir un rythme plus régulier sur 10.000 m. Je pourrai alors viser plus haut". (Belga)