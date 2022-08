Championnats européens - Le bilan de la Belgique à Munich

(Belga) La Belgique a décroché dix médailles (3 en or, 3 en argent, 4 en bronze) aux championnats européens de Munich, en Allemagne, deuxième édition de cet événement multisports organisés du 11 au 21 août en Bavière avec au programme neuf sports olympiques. Il y a quatre ans à Glasgow et Berlin, à l'occasion de l'édition inaugurale de ces championnats européens, la Belgique avait décroché 19 médailles (6 en or, 5 en argent et 8 en bronze).

Le bilan des médailles belges des championnats européens de Munich du 11 au 21 août 2022: OR (3) ATHLETISME Nafissatou Thiam à l'heptathlon CYCLISME SUR PISTE: Lotte Kopecky dans la course par élimination Lotte Kopecky dans la course aux points ARGENT (3) ATHLETISME Belgian Tornados dans le relais 4x400 m avec Alexander Doom, Julien Watrin, Kevin Borlée, Dylan Borlée; Jonathan Borlée (en séries) et Jonathan Sacoor (en séries) CYCLISME SUR PISTE Robbe Ghys dans la course aux points 40 km KAYAK Lize Broekx/Hermien Peters en K2 sprint sur 500 m BRONZE (4) CYCLISME Tim Merlier dans la course sur route en ligne CYCLISME SUR PISTE Jules Hesters dans la course par élimination Fabio Van Den Bossche/Robbe Ghys dans la course à l'Américaine (Madison) KAYAK Artuur Peeters en K1 sprint sur 1.000 m.