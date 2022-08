Championnats européens - Le programme de dimanche

(Belga) Programme des Belges dimanche lors de la 11e et dernière journée des championnats européens de Munich, en Allemagne:

ATHLETISME - stade olympique 19h26: 3e demi-finale du 100 m haies dames (Anne Zagré) 19h40: Finale du 800 m messieurs (Eliott Crestan) 19h50: Finale du javelot messieurs (Timothy Herman) 20h00: Finale du 10.000 m messieurs (Isaac Kimeli, Michael Somers, Simon Debognies) 20h45: Finale 100 m haies dames (Anne Zagré) (s.r.) 21h12: Finale 4x100 m messieurs (Belgian Falcons) 21h22: Finale 4x100 m dalmes (Belgian Rockets) CYCLISME - Landsberg am Lech 11h30: course en ligne dames (Julie Van de Velde, Sanne Cant, Kim De Baat, Valerie Demey, Lonne Meertens, Justine Ghekiere, Marthe Truyen, Jesse Vandenbulcke) GYMNASTIQUE - Olympiahalle 16h57: Finale à la barre fixe (Noah Kuavita) KAYAK - Munich Olympic Regatta Centre 13h43: Finale K2 500 m messieurs (Artuur Peters et Bram Sikkens) . (Belga)