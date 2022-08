Championnats européens - Le programme des Belges jeudi 18 août à Munich

(Belga) Programme des Belges engagés jeudi 18 août aux championnats européens multisports de Munich, du 11 au 21 août en Allemagne où la Belgique est représentée dans huit des neuf sports au menu de cette deuxième édition:

18 août: ATHLETISME (09h20) 1er tour 3000m steeple (d) - Eline Dalemans (09h25) Heptathlon Longueur (d) - Nafissatou Thiam et Noor Vidts (10h10) 1er tour 800m (m) - Tibo De Smet (série 1 à 10h10), Aurèle Vandeputte (série 3 à 10h24) et Eliott Crestan (série 4 à 10h31) (10h50) Qualification Perche (m)Groupe A - Ben Broeders (10h59) 1er tour 800m (d) Série 3 - Vanessa Scaunet (11h25) Demi-finales 400m haies (m) - Dries Van Nieuwenhove (série 1 à 11h25) et Julien Watrin (série 2 à 11h33) (11h36) Heptathlon Javelot groupe A (d) - NoorVidts (12h48) Heptathlon Javelot groupe B (d) - Nafissatou Thiam (11h55) Demi-finales 400m haies (d) - Nina Hespel (série 1 à 11h55), Paulien Couckuyt (série 2 à 12h03) et Hanne Claes (série 3 à 12h11) (12h30) 1er tour 200m (m) Série 1 - Robin Vanderbemden (13h05) 1er tour 200m (d) - Delphine Nkansa (série 1 à 13h05) et Imke Vervaet (série 3 à 13h21) (20h05) Finale Hauteur (m) - Thomas Carmoy (20h13) Demi-finales 200m (m) - Robin Vanderbemden s.r. (20h37) Demi-finales 200m (d) - Delphine Nkansa et Imke Vervaet s.r. (21h05) Finale 1500m (m) Ismaël Debjani (21h25) Finale 5000m (d) - Lisa Rooms (21h55) Heptathlon 800m (d) - Nafissatou Thiam et Noor Vidts GYMNASTIQUE (10h00) Concours général individuel messieurs - Belgique (subdivision 2 à 13h53) - Luka Van den Keybus (Gymteam Sint-Niklaas), Noah Kuavita (Silok Deurne), Glen Cuyle (Gym Izegem), Nicola Cuyle (Gym Izegem), Takumi Onoshima (Athanor GC), KAYAK (9h42) K1 1.000m (m) Série 3 - Artuur Peters (15h05) K2 500m (d) Série 3 - Hermien Peters et Lize Broekx (15h15) K2 500m (m) Série 2 - Artuur Peters et Bram Sikkens (Belga)