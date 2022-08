Championnats européens - Les Belgian Falcons 6e en finale du 4x100 m

(Belga) Le relais masculin belge du 4x100 m, les Belgian Falcons, a pris la 6e place de la finale des championnats d'Europe d'athlétisme lors de l'ultime soirée des compétitions dimanche à Munich, en Allemagne. Robin Vanderbemden (10.51), Ward Merckx (9.41), Jordan Paquot (9.81) et Kobe Vleminckx (9.28) ont signé le chrono de 39.01 secondes.

La victoire est revenue à la Grande-Bretagne (Jeremiah Azu, Zharnet Hughes, Jona Efoloko et Nethaneel Mitchell-Blake) en 37.67, nouveau record des championnats, devant la France (37.94), la Pologne (38.15), les Pays-Bas (38.25) et la Suisse (38.36). La Belgique n'avait plus disputé de finale du 4x100 m masculin depuis 44 ans. A l'époque, en 1978, Ronald Desruelles, Hans Van den Daele, Danny Roelandt et Lambert Micha avaient pris la 8e place en 39.73 à Prague, en Tchécoslovaquie. Vendredi en séries, Vanderbemden, Merckx, Simon Verherstraeten et Vleminckx avaient établi un nouveau record national en 38.73 secondes, améliorant de 32/100e le précédent (39.05) qui remontait à dix-neuf ans (30 août 2003 à Paris) et appartenait à Nathan Bongelo Bongelemba, Anthony Ferro, Kristof Beyens et Xavier De Baerdemaker. (Belga)