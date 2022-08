Championnats européens - Les Tornados avec Kevin Borlée en finale, deux changements chez les Cheetahs

(Belga) Les Belgian Tornados pourront compter sur Kevin Borlée en finale du 4x400 m masculin des championnats d'Europe d'athlétisme samedi soir (21h15) à Munich. Incertain après qu'il s'est blessé à l'ischio-jambier lors des séries du 400 m, le Bruxellois a passé un dernier test samedi soir lors de l'échauffement. Il figure sur la liste des engagés, même si Jacques Borlée, le coach des Tornados, peut toujours effectuer un changement de dernière minute.

Alexander Doom sera le premier relayeur, suivi de Julien Watrin, Kevin et Dylan Borlée. Comme en séries, la Belgique partira du couloir 2. Du côté des Belgian Cheetahs, qui disputeront la finale du 4x400 m féminin à 21h45, on note la présente de Cynthia Bolingo et Hanne Claes. La première débutera, en remplaçant Naomi Van den Broeck, la seconde sera 2e relayeuse à la place d'Imke Vervaert. Les 3e et 4e relayeuses sont Helena Ponette et Camille Laus. Les Belges ont hérité du couloir 4. Les Belgian Tornados sont double tenants du titre européen après leurs succès en 2016 et 2018. Les Belgian Cheetahs avaient pris la 4e place de l'Euro 20148 à Berlin. Lors des derniers Mondiaux d'Eugene, les Tornados sont montés sur la 3e marche du podium tandis que les Cheetahs se sont classées 6e. (Belga)