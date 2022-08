La Belgique brille en heptathlon: Nafi Thiam termine la journée en tête devant Noor Vidts

Nafissatou Thiam occupe toujours la première place de l'heptathlon de l'Euro de Munich, alors que Noor Vidts a repris la 2e place après le 200 mètres, la quatrième des sept épreuves de la compétition, la dernière de la première journée de compétition.

Thiam, sacrée championne du monde pour la deuxième fois de sa carrière en juillet à Eugene, a signé le chrono de 24.64 dans la deuxième des trois séries. La Namuroise, qui possède un record sur la distance en 24.37, réalisé en 2019 et égalé cette saison, a engrangé 920 points grâce à ce 11e temps des engagées. La double championne olympique est en avance de sept points sur les bases de son record personnel de 7.013 points signé à Götzis en 2017. Avec 4.063 points elle est toujours en tête du classement, devant Vidts (3.849 pts) et la Néerlandaise Anouk Vetter (2.824 pts).

Dans la troisième et dernière série, avec les heptathlètes les plus rapides sur le double hectomètre, Noor Vidts a couru en 24.14 (3e temps global), ce qui lui a permis d'empocher 967 points. Vidts, 5e des derniers Mondiaux, possède un record personnel en 23.70. La Néerlandaise Vetter, vice-championne olympique et du monde, chaque fois derrière Thiam, a signé le meilleur chrono des engagées en 24.00. En début de journée, Thiam a couru le 100 m haies en 13.34, sauté 1m98 à la hauteur et lancé le poids à 14m95. Vidts a elle passé les haies hautes en 13.29, passé 1m83 à la hauteur et lancé le poids à 13m86.

Jeudi, elles continueront avec la longueur dès 9h25 du matin au stade olympique avant d'enchaîner avec le javelot en milieu de journée et de finir, lors de la dernière course de la journée, par le 800 mètres (21h55). (Belga)