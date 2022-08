Championnats européens - Niels Pittomvils "très fier" après son décathlon

(Belga) Niels Pittomvils se montrait satisfait de sa 12e place dans le décathlon de l'Euro d'athlétisme, mardi à Munich. Le Limbourgeois, qui sort d'une longue revalidation après une opération au tendon d'Achille en juin 2021, a terminé avec 7862 unités, lui dont le record personnel est de 8222 points.

"Je suis satisfait. Un sportif de haut niveau en veut toujours plus, mais je suis très fier", déclare Niels Pittomvils. Il y a 14 mois, mon tendoin d'Achille a été sectionné et j'ai dû réapprendre à marcher. Maintenant, j'ai approché mon record personnel dans plusieurs disciplines, comme la hauteur ou le poids. J'ai montré que j'étais de retour. Je manque de rythme de compétition dans d'autres épreuves. Il m'a manqué du temps pour en acquérir ces derniers mois, mais je suis content d'être là. L'ambiance dans le stade est fantastique". A 30 ans, Pittomvils ne songe pas encore arrêter. Que du contraire. "Si je ne sentais pas que je pouvais faire plus, j'aurais arrêté depuis longtemps. Je crois toujours que j'ai un énorme potentiel, et mon envie de le montrer est et reste grande. Le fait que j'aie de nombreuses blessures et pratiquement aucun soutien financier ne m'arrête pas. Cela fait du bien d'être enfin de retour dans un grand championnat. Cela me donne du courage et prouve que je suis à nouveau dans la bonne direction", conclut le Limbourgeois. (Belga)