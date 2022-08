Championnats européens - Noor Vidts deuxième de l'heptathlon après 4 épreuves : "Tout peut encore se produire"

(Belga) Si Noor Vidts pointe à la deuxième place de l'heptathlon de l'Euro de Munich au soir de la première journée, la Belge est consciente que le javelot, la 6e épreuve, doit encore se dérouler jeudi. "Beaucoup de choses peuvent encore se passer", a dit Vidts.

Noor Vidts, 2e avec 3.849 points, a estimé ne pas être relativement surprise par sa place. "Je pense que je m'en sors plutôt bien mais aucune épreuve n'a été très bien réussie non plus", a dit la Vilvordoise, particulièrement frustrée par le poids, où elle a lancé plus loin à l'échauffement. "C'est un peu dommage. Je dois par contre être satisfaite par le 200 mètres car la piste n'était pas très rapide et, comparé à certaines autres, j'ai bien fait." Malgré cette 2e place, Vidts a estimé ne pas être concernée par la lutte pour le podium. "Il reste une journée, tout peut arriver. J'essaie de ne pas penser à tout cela ne va pas m'aider. J'ai simplement l'envie de faire du mieux que possible, ce serait bête de se concentrer uniquement sur le résultat." Aussi présente à Eugene pour les Mondiaux, la Belge n'a pas évalué son état de fatigue, trois semaines après le rendez-vous dans l'Oregon. "Je pense surtout que certains aspects techniques ne sont pas au point car je n'ai pas pu m'entraîner comme je le voulais la semaine dernière, à cause de petites douleurs." (Belga)