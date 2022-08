Championnats européens - Simon Debognies 13ede la finale du 10.000 m, Michael Somers 21e, abandon de Kimeli

(Belga) Simon Debognies a été le meilleur des trois Belges en finale du 10.000 m des championnats d'Europe d'athlétisme dimanche soir à Munich en Allemagne. Il a pris la 13e place. Très vite hors du coup, Michael Somers s'est classé 21e. Isaac Kimlei a lui abandonné dans le 9e kilomètre.

Le titre européen est revenu à l'Italien, d'origine éthiopienne, Yemaneberhan Crippa en 27:46.13 devant le Norvégien Zerei Kbrom Mezngi (27:46.94) et le Français Yann Schrub (27:47.13). Simon Debognies, équipier de Kimeli au club OEH, dispose d'un record personnel en 27:57.29 réussi le 16 avril à Pacé en France. Ancien vice-champion d'Europe juniors (2015) et espoirs (2017) sur 5000 m, il est resté parmi les premiers jusqu'au dernier kilomètre. Kimeli, 28 ans, dont le record sur la distance est de 27:22.70, avait pris la 11e place en finale du 5000 m dans cet Euro de Munich, le 16 août. Le Hallois s'était aussi classé 10e, et premier Européen, de la finale du 10.000 m des Mondiaux d'Eugene le 17 juillet. Il a aussi remporté la médaille d'argent du 3000 m lors de l'Euro 2021 en salle de Torun, en Pologne. Michael Somers disputait sa troisième grande finale de l'année après celle sur 3000 m aux Mondiaux en salle de Belgrade, où il avait terminé 13e le 20 mars, et celle sur 5000 m dans cet Euro le 16 août. Il y avait pris la 23e place. (Belga)