Championnats européens - Timothy Herman 10e au javelot : "Et cela avec des douleurs au dos et aux adducteurs"

Timothy Herman a terminé dixième de la finale du lancer du javelot lors de la dernière journée des Championnats d'Europe d'athlétisme dimanche soir à Munich. Son meilleur lancer a été le premier à 74m84. C'était le maximum qu'il pouvait faire. Son record personnel est de 80m48. Herman a profité du moment, mais a aussi souffert.

Le lanceur de javelot est confronté à des problèmes de dos depuis un certain temps. "Et puis je me suis fait une élongation aux adducteurs lors de mon premier lancer", soupire-t-il. "Le personnel médical avait fait de son mieux pour me préparer à la finale et voilà que cela se produit. J'ai fait de mon mieux et je ne suis pas mécontent d'une dixième place aux championnats d'Europe. Mais elle est aussi décevante. Je n'ai pas pu défendre pleinement mes chances. Avec mon lancer de 77m20 lors des qualifications, j'aurais pu entrer parmi les huit premiers". Les huit premiers après les trois premiers lancers avaient droit à trois essais supplémentaires. Herman n'a certainement pas voulu mettre l'accent sur le négatif. "L'objectif de ce championnat était d'atteindre la finale et ça a été le cas. Pendant la compétition, on est concentré, mais avant, j'ai aussi énormément apprécié le public enthousiaste dans ce magnifique stade." Pour Herman, cet Euro était son premier grand championnat. "Et ça n'en a qu'un meilleur goût. Cela donne de la motivation pour les prochains championnats. Alors je veux encore en être. Et l'objectif ultime est de se qualifier pour les Jeux Olympiques de 2024 à Paris. Mais pour cela je devrai certainement m'améliorer."