Champions Cup: Bayonne balayé à Northampton

Bayonne n'a pas existé sur le terrain de Northampton, balayé (61-14) par des Anglais premiers qualifiés pour les 8e de finale de Champions Cup, vendredi soir en ouverture de la 3e journée.

L'Aviron, avec une équipe une nouvelle fois mixée, n'a rien pu faire face à l'actuel leader de Premiership sans pitié lors d'un premier acte à sens unique avec six essais inscrits et transformés (42-0) et sans révolte de Basques passifs et indisciplinés.