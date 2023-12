Champions Cup: Bayonne n'a pas confirmé devant Glasgow

Le manager Grégory Patat avait prévenu qu'il se servait de cette compétition "pour faire des rotations et des combinaisons qui pourraient nous servir en Top 14".

Mais les ciel et blanc ont tout tenté pour arracher la victoire sur la dernière séquence à plus de quinze temps de jeu, stoppée pour un ballon gardé au sol sous pression adverse et sanctionné par l'arbitre anglais Adam Leal, sorti sous une belle bronca.

Devant les leurs, ils sont donc passés tout près d'un succès plus symbolique que de prestige qui aurait pu les placer confortablement dans cette poule 3 dominée par Northampton, vainqueur au même moment de Toulon (22-19). Rageant.

Comme annoncé, Grégory Patat avait procédé à dix changements au coup d'envoi par rapport à l'équipe qui avait laissé bouche bée la Red Army.