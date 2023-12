Champions Cup: Entame idéale de l'UBB, vainqueur avec bonus au Connacht

La force de l'UBB est de ne pas avoir cogité au retour des vestiaires et d'avoir éteint les espoirs locaux par un essai de Uberti né d'une inspiration de Maxime Lucu.

Derrière, ils ont mis les barbelés et on pu compter sur l'entrant Ben Tameifuna, royal dans la bataille des rucks, et sur des Irlandais d'une rare maladresse et au final sans solution qui ont fini par baisser de pied après l'essai du bonus de Buros (54), concédant même un essai de pénalité sur une mêlée emportée (67).

Uberti (79) a parachevé l’œuvre collective en concluant une action très "French Flair" saluée par le public résigné du Sportsground.