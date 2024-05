Champions Cup: et maintenant, le doublé pour Toulouse?

Fallait-il y voir de la prudence, de la superstition ou la volonté de se tourner au plus vite vers les échéances à venir en Top 14?

"Les connaissant un peu, ne vous inquiétez pas, ils vont célébrer au moins pendant deux ou trois jours. On verra après si on est capable de se remettre au boulot", a répondu le manager des Rouge et Noir.

"Je leur avais donné jusqu'à mercredi quoi qu'il arrive. Ils me grattent déjà le mercredi... On ne reprendra donc peut-être que vendredi", a-t-il plaisanté. "Il va quand même falloir se remettre vite la tête à l'endroit pour le championnat, parce qu'on ne va pas nous attendre".