Champions Cup: Gabin Villière (Toulon) a "l'eau à la bouche"

R: "Ce n'est pas parfait, mais on est sur la bonne voie par rapport aux années précédentes. On a pris des points quasiment lors de tous nos déplacements et on a assuré des victoires à domicile, ce qui est le plus important et qui nous manquait lors des années précédentes. C'est un très bon début de saison mais on sait que tout peut aller très vite, il n'y a pas beaucoup d'écart au classement entre la première et la dixième place. Mais pour une fois, on n'est pas en retard."

Q: Sentez-vous que quelque chose est en train de se créer au sein de l'équipe ?

R: "Complètement. Ça passe avant tout par l'engagement et déjà à l'entraînement, personne ne triche. Qu'on joue ou qu'on ne joue pas, tout le monde essaye de tirer l'équipe vers le haut. On est tous dans le même état d'esprit et on a tous la même envie, je pense que c'est une bonne base pour devenir une belle et grande équipe."