Champions Cup: La Rochelle encore stoppé, par les Stormers

La Rochelle, qui tenait un succès à l'extérieur de prestige face aux Stormers, s'est inclinée d'un point au Cap (21-20) samedi, punie par une transformation en coin du champion du monde Manie Libbok. Du plus petit écart encore une fois, une équipe française est tombée face à des adversaires sud-africains. Deux mois et un jour après l'élimination du XV de France par les Springboks, l'histoire s'est répétée pour les six mondialistes français du Stade Rochelais, cette fois sur la pelouse du Cap.

La rencontre a échappé aux double tenants du titre, qui menaient 20-14, quand à la 75e minute, leur troisième essai, inscrit et transformé par Antoine Hastoy, a été annulé en raison d'un plaquage haut du pilier Joel Sclavi, exclu. Malgré le point de bonus défensif acquis, les chances de qualification rochelaises pour les huitièmes de finale ont minci. Deux chocs les attendent en janvier avec la réception des Leicester Tigers avant un déplacement chez les Sale Sharks, actuels leaders du Premiership anglais, pour espérer rêver d'un triplé. "Il faut qu'on retrouve notre identité, a jugé le deuxième ligne Will Skelton en conférence de presse. Ca prend du temps, ça demande de la cohésion. On n'en est pas loin, de redevenir cette équipe. On a perdu les deux premiers matches, on a deux points défensifs. On jouera notre va-tout contre Leicester et Sale.

A croire que le jour férié de vendredi pour fêter le quatrième sacre mondial des Sud-Africains, décidé par le président Cyril Ramaphosa, n'annonçait rien de bon pour le représentant français en Champions Cup. Des essais de Tawera Kerr-Barlow après un numéro de trois-quarts du talonneur Pierre Bourgarit (7e) et de Yoan Tanga après une percée de l'ex-enfant des Stormers Dillyn Leyds (45e) avaient posé les fondations d'un premier succès européen en terre sud-africaine depuis l'introduction des franchises locales dans l'ex-Coupe d'Europe la saison passée. Malgré un long périple de quatre escales et un climat d'été dans l'hémisphère sud (25 degrés et pour une fois une brise absente au Cap) les hommes de Ronan O'Gara, pâles depuis le début de saison (9e de Top 14), sont passés tout près d'inverser leur dynamique.

- "On a offert des pénalités" - Seulement, les Stormers sont restés à portée, aidés par l'indiscipline rochelaise (13 pénalités). "Tout au long du match, on a offert des pénalités, a encore regretté Will Skelton. "Trois points donnés par-ci, trois points par-là. Et notre conquête n'a pas fonctionné." A l'image de l'ultime essai sud-africain, inscrit par le première ligne Andre-Hugo Venter, sur une mêlée ouverte après une touche (78e). Quant à Manie Libbok, critiqué pour son imprécision au pied pendant le Mondial, même avant l'ultime transformation, il ne s'est pas montré moins précis qu'Antoine Hastoy: deux points laissés en route contre trois de la part de l'ancien Palois. Les Maritimes ont rejoint le vestiaire tête basse et Ronan O'Gara a fait l'impasse sur la conférence de presse. Les Rochelais doivent repartir dimanche du Cap, qui s'est montré bien moins hospitalier pour eux que pour leurs lointains ancêtres huguenots, il y a plus de trois siècles.