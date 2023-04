Champions Cup: La Rochelle file en demie en s'offrant les Saracens

En demi-finale dans trois semaines, les joueurs de Ronan O'Gara poursuivront leur triptyque anglais avec au programme Exeter, cette fois au Matmut Atlantique de Bordeaux, dans un duel entre le tenant du titre et le lauréat de l'épreuve tronquée de 2020, moins glamour sur le papier que le énième combat des chefs entre le Leinster et Toulouse, opposés à Dublin comme l'an dernier au pareil stade.

Jamais +Sarries+ et Maritimes ne s'étaient croisés mais leur combat d'étoilés (une pour les coéquipiers de Grégory Alldritt, trois pour ceux d'Owen Farrell), aux airs de retrouvailles pour nombre d'internationaux des deux camps et pour le colosse australien Will Skelton, quatre fois titré dans les rangs londoniens (deux continentaux et deux de Premiership), restera dans les mémoires du stade Deflandre, plus serein que le week-end dernier.

Comme pressenti, ce quart a été moins enlevé que les trois précédents avec trois essais inscrits seulement et des défenses à la hauteur de l'événement, notamment la rochelaise.

Il a confirmé la prépondérance de Levani Botia, expert-ès rucks qui, s'il n'avait pas chaussé les crampons ce dimanche après midi, aurait pu déterrer tous les pavés trop saillants de la trouée d'Arenberg.