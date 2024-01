Champions Cup: La Rochelle qualifiée en domptant Sale avec Hastoy

Les Maritimes ont géré de bout en bout la pression de ce match couperet avec une efficacité redoutable personnalisée par l'ouvreur français, visiblement pas perturbé par sa non convocation pour le Tournoi des six nations.

Le club au maillot jaune et noir disputera les huitièmes de finale début avril, comme le Racing 92, l'UBB, Toulouse et Lyon.

Et, même si ils devront se déplacer à cette occasion, les Rochelais peuvent toujours rêver de disputer une quatrième finale européenne consécutive le 25 mai à Londres, ce qui constituerait une performance inédite dans la compétition.

- Double infériorité -

Au Salford Stadium, le suspense s'est rapidement éteint sous les coups de pieds précis de Hastoy, auteur d'un sans faute face aux perches et même crédité d'un essai (42e, 21-0), après une récupération en défense de Levani Botia, une attaque déclenchée par Ulupano Seuteni et une longue course du N.10 vers l'en-but anglais.