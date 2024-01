Champions Cup: La Rochelle se réveille et peut vraiment croire à la qualification

Les Maritimes pourront vivre un nouveau printemps européen s'ils ne perdent pas à Sale dans une semaine et peuvent même rêver en cas de résultats très favorables - victoires du Stade Français devant les Stormers et du Leinster à Leicester - terminer deuxièmes de leur poule derrière la franchise irlandaise.

La Rochelle, qui avait commencé la défense de son titre de Champions Cup par deux défaites, a donné une leçon à Leicester (45-12) et se relance en vue de la qualification, dimanche à l'occasion de la 3e journée.

Il a été rejoint à l'infirmerie par Jonathan Danty, commotionné et surement forfait lui aussi pour le début du Tournoi des VI Nations. Deux joueurs qui manqueront lors de la dernière levée dans le nord de l'Angleterre.

Le talonneur international, qui faisait son retour de blessure, a malheureusement été touché un peu plus tard à l'épaule gauche, la même qui l'avait éloigné des terrains depuis la mi-décembre.

Face à des Anglais à qui il manquait un point pour valider leur qualification et qui ont jeté un coup de froid sur Deflandre en franchissant la ligne peu avant la mi-temps par le 2e ligne du XV de la Rose George Martin, ils n'ont pas eu le temps de trembler, répondant après la sirène du premier acte par un essai plein d'instinct d'Ulupano Seuteni (21-7, 40+3).

- Doublés de Thomas et Seuteni -

Malgré ces coups durs, les coéquipiers de Grégory Alldritt, dominateurs, ont fait parler leur puissance avec Will Skelton à l'honneur: un essai en force après un nouveau ballon porté (14-0, 32), des avancées notables sur chaque percussion et la désignation comme homme du match.

A la reprise, il ne leur a fallu que cinq minutes pour s'assurer le bonus offensif avec Teddy Thomas à la réception d'une longue sautée de Tawera Kerr-Barlow derrière une mêlée.

Euphoriques, les doubles champions d'Europe n'ont jamais réfréné leur ardeur, empilant trois nouveaux essais par Joel Sclavi encore sur pénaltouche (59) alors qu'ils étaient en double infériorité - cartons jaunes de Skelton et Danty - avant deux doublés de Thomas, pour un essai de 100 mètres né d'un arrêt de volée et Seuteni, et un dernier de Seuteni.

Dépassés quasiment tout du long et longtemps incapables de percer le mur de l'Atlantique, les Tigers ont quand même fini par réduire l'ardoise avec un essai de Dan Kelly à l'ultime minute.