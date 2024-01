Champions Cup: Le Garrec/Gibert, qualifier le Racing 92 avant les Bleus

Associés à huit reprises à la charnière du Racing 92 cette saison, Antoine Gibert et Nolann Le Garrec ont joué un rôle clé dans le bon départ des Ciel et Blanc, premiers du Top 14.

Appelés pour le Tournoi des six nations, le demi de mêlée Nolann Le Garrec et l'ouvreur Antoine Gibert devront d'abord aider le Racing 92 à se qualifier en Champions Cup, avant de découvrir le maillot bleu: une récompense à la hauteur de leur début de saison.

Appelé lors du Tournoi des six nations l'an dernier mais pas entré en jeu, Nolann Le Garrec affole les défenses et les statistiques à la mêlée cette saison.

"Je pense que cette convocation reflète le travail qu'ils ont accompli. C'est fantastique d'avoir cinq joueurs du Racing 92 en équipe de France", a déclaré leur entraîneur Stuart Lancaster qui verra aussi son centre Gaël Fickou, son deuxième ligne Cameron Woki et son pilier Thomas Laclayat rejoindre les Bleus.

Souvent inspiré et malin ballon en main, Le Garrec est, à 21 ans, le deuxième meilleur marqueur d'essai du Top 14, avec six réalisation, et co-meilleur scoreur de la Champions Cup, avec quatre essais en trois matches.

- Entre fulgurances et fondamentaux -

En l'absence d'Antoine Dupont, tourné vers le rugby à VII et les Jeux olympiques de Paris-2024, et avec de telles performances, le Breton est remonté dans la hiérarchie des Bleus. Deuxième choix derrière le Bordelais Maxime Lucu, il devrait connaître sa première sélection pendant le Tournoi.