Champions Cup: le Racing 92 qualifié après sa victoire face à Cardiff

Grâce au large succès des Harlequins face à l'Ulster (47-19) plus tôt samedi après-midi, le Racing 92 n'avait besoin que d'une simple victoire pour passer devant les Irlandais et remonter à la quatrième et dernière place qualificative de la poule 2.

Après avoir récupéré la main sur son destin, le Racing 92 a fini le travail en s'imposant (48-26) face à Cardiff samedi, lors de l'ultime journée de la phase de poule de Champions Cup, et s'est qualifié pour les huitièmes de finale.

Mais grâce aux quatre points de bonus offensifs et défensifs glanés en autant de rencontres, cet unique succès est suffisant pour arracher une qualification.

Emmenés par leur flanker double champion du monde Siya Kolisi, auteur de son premier essai avec le Racing 92, les Ciels et Blancs ont décroché leur première victoire dans cette phase de poule.

Mais les Gallois ont su profiter des approximations du Racing 92 sur les ballons hauts et de quelques oublis en défense pour rester au contact à la pause.

Un écart de huit points qui n'a pas duré tant les Ciels et Blancs ont assommé le match au retour des vestiaires grâce à l'ailier Christian Wade (47e), au troisième ligne Maxime Beaudonne (50e) et à Tristan Tedder (43e), aligné à l'arrière et auteur de 15 points.

Malgré une réaction des Blues dans les vingt dernières minutes, avec des essais de l'ouvreur Tinus De Beer (72e) et du demi de mêlée Tomos Williams, auteur d'un doublé (38e et 72e), les Franciliens n'ont plus été en danger au score.

Pour le retour du Top 14 la semaine prochaine, le Racing 92 recevra le Stade toulousain, déjà qualifié pour les huitièmes de finale en Champions Cup avant d'affronter Bath dimanche.