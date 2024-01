Champions Cup: le Racing 92 qualifié, Bordeaux-Bègles recevra en huitièmes

Après trois défaites lors des trois premières journées de Champions Cup, le Racing 92 a décroché samedi son premier succès de la saison dans la compétition face à Cardiff (48-26) et par la même occasion sa qualification pour les huitièmes de finale.

Avant cette journée, le Racing 92 n'avait plus son destin entre ses mains. Mais grâce au large succès des Harlequins face à l'Ulster (47-19), plus tôt samedi après-midi, le Racing 92 n'avait besoin que d'une simple victoire pour remonter à la quatrième et dernière place qualificative de la poule 2.

Porté par sa charnière Le Garrec-Gibert, appelée par Fabien Galthié pour le Tournoi des six nations mercredi, et par son flanker Siya Kolisi auteur de son premier essai en Ciel et Blanc, les Franciliens ont su faire preuve de constance dans cette partie, inscrivant sept essais pour s'imposer tranquillement à domicile.